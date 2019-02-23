بعثة الوصل الإماراتي تصل إلى جدة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت بعثة نادي الوصل الإماراتي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة استعداداً لمواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال يوم الاثنين. ونشر حساب أهلي جدة صور وصول الفريق الإماراتي الذي سيدخل المواجهة بهدف الفوز أو التعادل بأكثر من هدفين لضمان الوصول إلى نصف النهائي وملاقاة الفائز من مباراة الهلال والاتحاد السكندري المصري. وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت منتصف الشهر الجاري في دبي بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

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