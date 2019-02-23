شكرا لقرائتكم الأحد.. قرعة مونديال الشباب والأخضر في المستوى الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تجرى يوم الأحد قرعة كأس العالم 2019 للفئة تحت 20 عاماً، التي تستضيفها بولندا في 23 من شهر مايو المقبل، بمشاركة المنتخب السعودي الذي تأهل للمونديال بعد تحقيقه لقب كأس آسيا في إندونيسيا نوفمبر الماضي.

ويغادر يوم السبت، عبدالله المنصور، المدير التنفيذي لإدارة المنتخبات السنية وعمر الغامدي، مدير المنتخب ووائل باسلامة، مسؤول تنسيق المعسكرات في إدارة المنتخبات السنيّة، لحضور مراسم القرعة التي ستُسحب في تمام السابعة والنصف مساء في "غدينيا آرينا" بمدينة غدينيا البولندية.

ووضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" المنتخب السعودي في المستوى الثالث إلى جانب منتخبات السنغال، والأرجنتين، والإكوادور، وأوكرانيا، والهندوراس، في حين جاءت منتخبات بولندا، البرتغال، الأوروغواي، فرنسا، أمريكا، المكسيك في المستوى الأول، ومالي، نيجيريا، نيوزلندا، كولومبيا، كوريا الجنوبية، إيطاليا في المستوى الثاني واليابان، جنوب أفريقيا، بنما، النرويج، قطر، تاهيتي في المستوى الرابع.

وستعقد اللجنة المنظمة للبطولة يوم الاثنين ورشة عمل لممثلي المنتخبات المشاركة، لشرح عدد من التنظيمات الفنية والتنسيقية واللوجستية، وكذلك في المواضيع التسويقية والطبية والأمنية، واستعراض معلومات المدن والملاعب المستضيفة لمنافسات البطولة، في حين حددت اللجنة المنظمة يوم الثلاثاء موعداً لزيارة وفود المنتخبات لملاعب المباريات وملاعب التمرين والفنادق.