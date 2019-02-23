العين يستعيد فارق النقاط الخمس مع الشارقة المتصدر

اسماء السيد - استعاد العين الثاني فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن الشارقة المتصدر، بعد فوزه المتأخر السبت على ضيفه النصر 2-1 في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

ويدين العين بفوزه الصعب الى لاعبه المخضرم البديل ابراهيما دياكيه الذي سجل هدف الفوز من ركلة حرة رائعة خدعت حارس المرمى ابراهيم عيسى (86).

وكان الاسباني الفارو نيغريدو افتتح التسجيل للنصر في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، وادرك جمال معروف التعادل بعد دقيقتين (28)، قبل ان ينقذ دياكيه صاحب 36 عاما العين ويحافظ على اماله بالمنافسة على اللقب، بتسجيله هدف الفوز قبل أربع دقائق من نهاية المباراة بعد نزوله بديلا لاحمد برمان.

ورفع العين الذي خاض مباراته الاولى تحت قيادة مدربه الاسباني خوان غاريدو بديل الكرواتي زوران ماميتش رصيده في المركز الثاني الى 35 نقطة واستعاد فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن الشارقة الفائز على شباب الاهلي 2-صفر الجمعة.

وقال مدافع العين الدولي اسماعيل احمد "خسارتنا او تعادلنا كانت ستعني اننا خارج المنافسة، لكن الفوز ابقانا في الدوري، وأعاد لنا الروح بعد الخسارة امام الظفرة في الجولة الماضية (صفر-3)".

وتابع "عرفنا كيف نخطف النقاط الثلاث امام النصر، لقد لعبنا تحت الضغط، ونعد جمهورنا بالبقاء في المنافسة حتى اخر مباراة".

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من جهته، تراجع النصر الى المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة وفشل في تحقيق فوزه الاول تحت قيادة مدربه الاسباني بينيات سان خوسيه، بعد اربع هزائم وتعادل في كافة المسابقات.

وفاز عجمان على ضيفه الفجيرة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها السنغالي مامي تيام (64) ومحمد شاكر( 69) والبرازيلي فاندر فييرا (75). وبقي عجمان سادسا برصيد 23 نقطة، مقابل 13 للفجيرة الثاني عشر.

أهداف مباراة العين والنصر:

أهداف مباراة عجمان والفجيرة: