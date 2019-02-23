شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب بترو أتلتيكو عن مواجهة الزمالك: خصم كبير.. والتعادل "أقل" أهدافنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ريكاردو جوب لاعب فريق بترو أتليتكو الأنجولي على صعوبة مباراة فريقه أمام الزمالك، متابعاً إن صاحب الأرض يسعى دائماً للفوز فى المباريات الأفريقية ولكن فريقه قادم لتحقيق نتيجة إيجابية.

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تابع ريكاردو جوب فى المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى قائلا:"الزمالك خصم كبير، المجموعة لم تتحدد فيها ملامح المنافسة كما إن الزمالك يسير بشكل جيد في الدوري وفريقه يسعى للتعادل على الأقل إذا لم يحقق الفوز في المباراة".

ويستضيف الزمالك نظيره بترو أتلتيكو الأنجولى غدا الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية حيث يتواجد الفريقان فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التى يحتل صدارتها نصر حسين داى الجزائرى بـ4 نقاط وخلفه جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 3 نقاط وفى المؤخرة الفريق الأبيض بنقطة وحيدة.