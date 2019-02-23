شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير مدافع الإسماعيلي من مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمود متولى قائد الإسماعيلى لشد فى العضلة الأمامية والتى على أثرها تم استبداله فى لقاء شباب قسنطينة الجزائرى الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى ثالث جولات مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. وصرح الدكتور صالح الشامى طبيب الفريق بأن متولى سيخضع للأشعة لتحديد مدة غيابه عن الفريق ، مشيرا إلى أن الكشف المبدئى قد أوضح بأن فترة غيابه تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام ، وأن الأشعة ستحسم موقفه من المشاركة مع الفريق أمام طلائع الجيش فى المباراة المقررة بينهما الثلاثاء المقبل فى الجولة الـ24 للدورى .

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