شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بترو أتلتيكو عن الزمالك: هجوم قوى ولكن "بيضيع".. ودفاعه نقطة ضعفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البرازيلي بيتو بيانكي المدير الفني لفريق بترو أتلتيكو الأنجولى، إن الزمالك يمتلك خط هجوم يعد أقوى خطوطه ولكن شدد إنه تابع مباريات عديدة لم يتمكن ذلك الخط من إنهاء الهجمات بالصورة الجيدة، مضيفاً إن الهجوم الأبيض قوى ولكنه يرى إن لاعبيه سوف يستعلجون الفوز وقد يكون الجمهور عامل ضغط سلبى على الزمالك فى مواجهة الغد.

تابع مدرب بترو أتلتيكو فى المؤتمر الصحفي قبل مباراة الزمالك غدا فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية أنه سعيد بالاستقبال الجيد في مصر لفريقه ويتقدم بالشكر لمسئولى النادى الأبيض، مضيفاً إن يعلم إن مباراة الزمالك صعبة نظرا لقوة الفريق الأبيض الذى وصفه بالخصم بالكبير ولكنه شدد إنه سيلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

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كما أوضح بيانكي أنه لا يستطيع تحديد لاعب بعينه مميز في الزمالك، مختتما حديثه أن فريقه له أسلوب محدد لن يغيره سواء على ملعبه أو خارج ملعبه قائلا:"هجوم الزمالك قوي فليس من الضرورى أن ألعب فقط على الدفاع فهناك نقاط ضعف فى دفاع الفريق الأبيض ولكنه ليس سئ".