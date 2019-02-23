شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب وتأييد من عمومية اتحاد الكرة لأبو ريدة في جمعية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الذين تواجدو اليوم لتعديل بعض بنود لائحة النظام الاساسي علي دعم وتأييد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وشهدت الجمعية العمومية للجبلاية التأكيد علي مساندة أبو ريدة بصفته الأب الشرعي للكرة المصرية وانه دائم البحث عن مصلحة جميع الأندية والوقوف علي مسافة واحدة والعمل علي تطور الكرة في مصر خلال الفترة المقبلة في ظل الازمات التي تمر بها الرياضة وتحديدا عقب احداث ثورة يناير الي جانب انه من الشخصيات الـ21 التي تدير لعبة كرة في العالم.

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وقام أعضاء الجمعية العمومية بالتقاط الصور التذكارية مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة قبل وبعد الجمعية العمومية والتأكيد علي ثقتهم في ادارته لكرة القدم للافضل الفترة المقبلة .

وشهدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة التي اقيمت اليوم الموافقة علي العديد من البنود منها الغاء بند ال8 سنوات .