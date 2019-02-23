سيدومير: التعادل مع شباب قسنطينة صدمة وما زال لدينا أمل فى التأهل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، عن صدمته بتعادل فريق شباب قسنطينة الجزائرى، مع الدراويش بهدف لمثله فى الوقت القاتل من المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال المدير الفنى للدراويش فى تصريحات تليفزيونية: "أشكر اللاعبين على أدائهم لكنهم أهدروا العديد من الفرص كانت قادرة على منحنا الفوز بسهولة، والتعادل مع شباب قسنطينة بمثابة صدمة كبرى، لكن الأمل فى التأهل لدور الثمانية ما زال قائما".

بهذه النتيجة يستمر الإسماعيلى فى مؤخرة ترتيب مجموعته بنقطة واحدة، وتقاسم شباب قسنطينة الصدارة مع مازيمبى برصيد 7 نقاط نقاط لكل منهما، والأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.