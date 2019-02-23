شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة الحضرى أمام وادى دجلة بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى خضع لها عصام الحضرى حارس مرمى فريق نجوم إف سي، تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الأمامية، الأمر الذى أجبر الحارس على عدم استكمال مواجهة المصرى البورسعيدى التى جمعتهما أمس الجمعة، وإنتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، وغادر الحضرى الملعب فى الدقيقة 74 وشارك أحمد عبد الفتاح بدلاً منه.
ومن المنتظر أن يخضع عصام الحضرى لجلسات علاج طبيعى غدًا الأحد، ومن ثم تحديد موقفه من المشاركة أمام وادى دجلة، فى المباراة التى ستجمعهما مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة 24 بالدوري.
ويحتل فريق النجوم المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.
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