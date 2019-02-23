شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شباب قسنطينة يخطف نقطة التعادل مع الإسماعيلى +90 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف فريق شباب قسنطينة نفطة التعادل مع الإسماعيلى بنتيجة 1/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى تقام بدون حضور جماهيرى.
أحرز هدف تقدم الدراويش الناميبى بنسون شيلونجو، فى الدقيقة 69، وأحرز فريق شباب قسنطينة هدف التعادل فى نهاية الوقت بدل الضائع من المباراة، من نيران صديقة بعدما ارتطمت الكرة بأقدام عماد حمدى وسكنت الشباك.
بهذه النتيجة يستمر الإسماعيلى فى مؤخرة ترتيب مجموعته بنقطة واحدة، وتقاسم شباب قسنطينة الصدارة مع مازيمبى برصيد 7 نقاط نقاط لكل منهما، والأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.
خاض الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من..
حراسة المرمى .. محمد فوزى، خط الدفاع .. أحمد أيمن – محمد مجدى – محمود متولى – أسامة إبراهيم، خط الوسط .. عماد حمدى - محمود دونجا، أمامهم .. كريم بامبو – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم، خط الهجوم .. بنسون شيلونجو.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. شباب قسنطينة يخطف نقطة التعادل مع الإسماعيلى +90 بدورى الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.