شاهد.. إصابة محمود دونجا.. وبكاء لاعب شباب قسنطينة بعد هدف الدراويش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمود دونجا لاعب الإسماعيلى للإصابة خلال مواجهة فريق شباب قسنطينة الجزائرى بالدقيقة 87 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى تقام بدون حضور جماهيرى. وغادر دونجا الملعب على سيارة الإسعاف، وإلتقطت الكاميرات بكاء لاعب شباب قسنطينة عقب إحراز بنسيون شيلونجو هدف التقدم للدراويش فى الدقيقة 69. Advertisements وجاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالى … حراسة المرمى .. محمد فوزى، خط الدفاع .. أحمد أيمن – محمد مجدى – محمود متولى – أسامة إبراهيم، خط الوسط .. عماد حمدى – محمود دونجا، أمامهم .. كريم بامبو – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم، خط الهجوم .. بنسون شيلونجو.

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