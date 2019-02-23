شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المصري : الأشعة تحدد جاهزية عمر كمال لمبارة إنبي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق الأول للمصري منح عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق راحة سلبية لمدة يومين على أن يجري خلالهما عدد من الفحوصات والأشعة للإطمئنان على حالته.

كان عمر كمال قد شعر ببعض الآلام في عضلة السمانة ووتر أكيلس خلال مباراة الفريق أمس أمام النجوم والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدف دون رد وهو الأمر الذي دفع الجهاز الفني لاستبداله والدفع بزميله كريم العراقي خلال الشوط الاول .

ويحدد التقرير الطبي الذي يقدمه طبيب الفريق غدا الأحد للمدير الفني إيهاب جلال مدى إمكانية مشاركة اللاعب أمام إنبي في المباراة المقرر اقامتها الثلاثاء المقبل فى الجولة الـ24 للدورى .