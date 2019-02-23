صلاح على موعد مع إنجاز تاريخي جديد أمام مانشستر يونايتد

- مصراوي - كتب- عمر قورة:

أصبح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على موعد مع إنجاز تاريخي جديد أمام مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي غدا الأحد.

صلاح في أقل من موسمين مع ليفربول أحرز 49 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ويتصدر حاليًا ترتيب هدافي المسابقة متساويًا مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد 17 هدفًا لكل منهما.

وفي حال تمكن صاحب الـ26 عامًا من زيارة شباك الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد في موقعة الأحد، سيكون أسرع لاعب في تاريخ...