بالهاتريك الـ50.. ميسي يواصل ابتعاده عن صلاح في صراع الحذاء الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثة أهداف (هاتريك) وصنع هدفًا ليقود فريقه لانتزاع ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه إشبيلية بنتيجة (4-2) خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

ورفع ميسي رصيده إلى 25 هدفا في الدوري هذا الموسم في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق تسعة أهداف عن زميله الأوروجواياني لويس سواريز الذي سجل هدفه الـ16 بعد كسر صيامه التهديفي بآخر خمس مباريات.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام التي حققها ميسي بعد تدوين هاتريك جديد في مسيرته:

- ابتعد ميسي بصدارة هدافي الدوريات الأوروبية في صراع الحذاء الذهبي رافعًا رصيده إلى 50 نقطة من 25 هدفًا، متفوقًا على كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان (22 هدفًا)، كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس (19 هدفا)، كرزيستوف بياتيك مهاجم ميلان (18 هدفًا)، محمد صلاح مهاجم ليفربول (17 هدفًا)، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي (17 هدفًا).

- وصل ميسي للهاتريك رقم 50 له في مسيرته، بواقع 44 ثلاثية مع برشلونة ست ثلاثيات مع منتخب بلاده الأرجنتين.

- واصل ميسي هز شباك إشبيلية، حيث سجل أمام ضحيته المفضلة 36 هدفًا في 35 مباراة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بقائمة الضحايا المفضلة للأرجنتيني برصيد 28 هدفًا، ثم فالنسيا (27 هدفًا)، ريال مدريد (26 هدفًا)، وأتلتيك بيلباو بـ24 هدفًا.

- سجل ميسي 32 هاتريك في الدوري الإسباني ليصبح على بعد ثلاثيتين فقط من التساوي مع كريستيانو رونالدو الذي دوّن 34 هاتريك مع ريال مدريد في الليجا، كما يفصل الأرجنتيني ثلاثية وحيد عن التساوي مع غريمه البرتغالي الذي سجل 51 طوال مسيرته في جميع المسابقات مع النادي والمنتخب.

- أحرز ميسي هدفه الـ650 خلال مسيرته، بواقع 585 هدفًا في 669 مباراة مع برشلونة، و65 هدفا في 128 مباراة مع الأرجنتين، بالإضافة إلى صناعة 227 آخرين.