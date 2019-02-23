جاريدو يحقق فوزه الأول كمدرب للعين الإماراتي على حساب النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الجديد للعين، فوزه الأول كمدرب للفريق الإماراتي، على حساب النصر، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري الخليج العربي.

وسجل الفارو نيفريدو الهدف الأول للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 26، قبل أن يتمكن جمال معروف من معادلة النتيجة للعين في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني سجل دياكيه إبراهيم الهدف الثاني لفريق العين في الدقيقة 86، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة وصل فريق العين للنقطة 35 بالمركز الثاني بجدول ترتيب دوري الخليج العربي خلف الشارقة، بينما تجمد رصيد النصر عند 16 نقطة بالمركز الحادي عشر.

وقبل أيام أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده مع مدرب الأهلي الأسبق خوان كارلوس جاريدو الذي رحل مؤخراً عن تدريب الرجاء المغربي.

العين فقد مدربه زوران الذي انتقل لتدريب الهلال السعودي في منتصف الموسم الحالي، ليتجه إلى مدرب الأهلي الأسبق لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.