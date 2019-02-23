ماميتش يستبعد آل بليهي وكاريلو من مواجهة الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ :

استبعد زوران ماميتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ثنائي الفريق علي آل بليهي وكاريلو من البعثة المقرر مغادرتها إلى مصر اليوم السبت.

وقرر ماميتش استبعاد آل بليهي بسبب إرهاقه، في حين تعرض كاريلو لإنفلونزا منعته من المشاركة في مران اليوم.

ويواجه الهلال نظيره الاتحاد السكندري، الاثنين المقبل في إياب دور الثمانية بكأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).

يذكر أن الهلال فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود بثلاثية نظيفة.

على الجانب الآخر، غلب الجانب الفني على المران الأخير للفريق، حيث أدى اللاعبون تدريبات وتطبيقات تكتيكية بالإضافة إلى تطبيق بعض الجمل الفنية.

واجتمع زوران باللاعبين قبل انطلاق المران لتوضيح بعض الأمور بخصوص اللقاء المرتقب.