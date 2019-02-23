مدرب الإسماعيلي: لدينا أمل في التأهل بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، سيدومير يانيفسكي، إنه مازال هناك أمل أمام فريقه من أجل المرور إلى الدور المقبل بدوري الأبطال.

وأدرك فريق شباب قسنطينة الجزائري تعادلا قاتلا مع الإسماعيلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدرب في تصريحات عقب المباراة : "التعادل وخسارة نقطتين بهذا الشكل أمر صعب للغاية، أقدم التهاني لعناصر الإسماعيلي على المردود اليوم."

وكان الإسماعيلي قد عاد من جديد إلى بطولة دوري الأبطال بعد أن تم استبعاده من جانب الكاف عقب أحداث شهدتها مباراة الدراويش أمام الإفريقي التونسي في الإسماعيلية وبالتحديد في الجولة الثانية.

وأكمل المدرب تصريحات بالقول: "الجميع كان يعلم أنه يجب تحقيق الفوز، وجدنا صعوبات في إيجاد المساحات اللازمة، أرضية المباراة غير جيدة والتمرير معها صعب، سجلنا هدف وأهدرنا عدة فرص."

واختتم: "التركيز في الأمتار الأخيرة لم يكن حاضر، مازال هناك أمل في التأهل، علينا أن نُحقق الفوز في قادم المباريات."

ويملك الإسماعيلي نقطة واحدة في الوقت الحالي جمعها من التعادل أمام الفريق الجزائري، حيث أنه خسر أمام العملاق مازيمبي في الجولة الأولى بالإضافة إلى خسارة اعتبارية في الجولة الثانية أمام الإفريقي التونسي.