بالفيديو.. قسنطينة يقتنص تعادلا قاتلا من الإسماعيلي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تصوير- حازم جودة:

تلقى الإسماعيلي تعادلا قاتلا أمام شباب قسنطينة الجزائري بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية السبت بدون حضور جماهيري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

افتتح الإسماعيلي باب التسجيل في الدقيقة الـ69 من عمر اللقاء عن طريق مهاجمه بينسون شيلونجو من صناعة عبدالرحمن مجدي، بعدما استغل الناميبي ثغرة دفاعية للضيوف ليودع الكرة في المرمى بعدما فشل الحارس في إبعادها.

وقبل إطلاق صافرة النهاية بثوان قليلة، نجح الضيوف في إدراك التعادل بعد فشل عماد حمدي في إبعاد عرضية من الجبهة اليمنى، حيث ارتطمت الكرة بركبته لتدخل شباك الحارس محمد فوزي بغرابة كبيرة.

وبهذه النتيجة، يحصد الدراويش أول نقطة في المسابقة ليظل في مؤخرة المجموعة الثالثة بعد خسارته أمام مازيمبي والإفريقي، فيما عزز قسنطينة وصافة الترتيب رافعا رصيده إلى سبع نقاط من 3 مباريات بالتساوي مع مازيمبي المتصدر.

وكان الإسماعيلي عاد إلى النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا بعدما قرر الكاف رفع الإيقاف عن النادي وقبول الاستئناف المقدم من مجلس الإدارة ضد استبعاده من المسابقة بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الإفريقي التونسي.

وقرر الاتحاد الإفريقي استبعاد الإسماعيلي من دوري الأبطال، بعدما أُجبر الحكم على إيقاف مباراته أمام الإفريقي يوم 18 يناير الماضي منذ الدقيقة 86، لحين انتهاء حالة الشغب التي استمرت لعدة دقائق، قبل إلغاء المباراة.

واستند مسئولو الإسماعيلي في تظلمهم للمادة 12 من لائحة الاتحاد الإفريقي، التي تنص على وجوب نزول الجماهير لأرض الملعب أو إصابة أحد أفراد الفريق الضيف لإصدار عقوبة الإقصاء، وهو ما لم يتحقق في مباراة الإفريقي.

تشكيل الإسماعيلي: محمد فوزي، أسامة إبراهيم، محمد مجدي، محمود متولي، أحمد أيمن، عماد حمدي، محمود دونجا، محمد صادق، وجيه عبدالحكيم، كريم بامبو، بينسون شيلونجو.