رأس وردة تتعادل لأتروميتوس أمام أستيراس تريبوليس في الدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
نجح الدولي المصري عمرو وردة، لاعب أتروميتوس، من اقتناص التعادل لفريقه أمام أستيراس تريبوليس، في لقاء ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري اليوناني الممتاز.
وتقدم فريق أستيراس تريبوليس بالهدف الأول في الدقيقة 24 عن طريق نيكولاوس كالتساس.
وسجل عمرو وردة هدف التعادل في الدقيقة 82 بعدما تلقى كرة عرضية من ركلة ركنية، ليحولها برأسه بشكل مميز معلنًا عن عودة أتروميتوس للقاء.
وسجل وردة مع أتروميتوس للمباراة الثانية على التوالي، بعدما كان قد سجل في شباك باس غيانينا خلال المواجهة التي انتهت بتفوق فريقه بهدفين نظيفين يوم السبت الماضي.
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