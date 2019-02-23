شباك قسنطينة الجزائري تهتز لأول مرة في دوري الأبطال بقدم شيلونجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تمكن بينسون شيلونجو، لاعب فريق الإسماعيلي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك شباب قسنطينة الجزائري، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وجاء هدف شيلونجو مع حلول الدقيقة 70، مستغلا كرة بينية ليسددها في شباك الفريق الجزائري.
وبهدف شيلونجو، يصبح بذلك أول لاعب يسجل في شباك شباب قسنطينة بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا بدون نقاط، بينما يأتي شباب قسطنيطنة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
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