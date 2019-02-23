جروس يعلن قائمة الزمالك لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي وهؤلاء خارج المباراة

أعلن السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المسافرة الي الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لمباراة بيترو أتليتكو الأنجولي غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية

وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح وحمدي النقاز وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمود الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز وإبراهيم حسن وأيمن حفني وكهربا وأحمد مدبولي وأحمد زيزو وأوباما وخالد بوطيب وعمر السعيد وحميد احداد.

استبعد السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خمسة لاعبين من قائمة الفريق المسافرة الي الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لمباراة بيترو أتليتكو الأنجولي غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية

بينما تم استبعاد كلا من “مصطفي فتحي ومحمد عنتر وحازم إمام للإصابة ومحمد إبراهيم ومحمد حسن لأسباب فنية.