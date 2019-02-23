مبابي يحقق رقم قياسي في الدوري الفرنسي

كيليان مبابي تمكن الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان من تحقيق رقم قياسي، خلال مسيرته في الدوري الفرنسي. وكان النجم الشاب سجل هدفني اليوم السبت، في فوز فريقه على نيم أوليمبيك، في الجولة 26 من الدوري الفرنسي. فوز فريقه على نيم أوليمبيك، في الجولة 26 من الدوري الفرنسي. وساهم الهدفان في وصول مبابي إلى الهدف رقم 50 في مسيرته بالدوري الفرنسي، ليصبح أصغر لاعب يحقق هذا الرقم. يذكر ان باريس سان جيرمان يحتل صدارة الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه نادي ليل صاحب المركز الثاني.

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