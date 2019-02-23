نائبا عن وزير الشباب والرياضة... الحداد يستقبل منتخب مصر للسلاح

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم استقبل الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة منتخب مصر للسلاح الحاصل علي المركز الأول في بطولة أفريقيا للسلاح الشباب والناشئين التي أقيمت للسلاح الحاصل علي المركز الأول في بطولة أفريقيا للسلاح الشباب والناشئين التي أقيمتبالجزائر خلال الفترة من 18 الي 23 فبراير الجاري. الجدير بالذكر أن منتخب مصر حصل على47 ميدالية متنوعة 19 ميدالية ذهبية و8 ميداليات فضية و20 ميدالية برونزية.

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