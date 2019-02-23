مدرب الإسماعيلي : لدينا أمل في الصعود إلى الدور المقبل بدوري أبطال إفريقيا

سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي

كتب : أحمد البادي

قال سيدومير يانيفسكي المدير الفني لفريق الإسماعيلي، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام شباب قسنطينة الجزائري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في إطار مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال المدرب البلجيكي خلال تصريحات عقب المباراة "قدمنا

مباراة جيدة وكنا أقرب للفوز في الشوط الثاني لكننا لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا".

وتابع "أرضية الملعب سيئة للغاية فهي لم تساعدنا على تقديم أفضل ما لدينا"

واختتم " بالتأكيد مازالت لدينا فرصة للتأهل، فقط علينا أن نركز في المباريات المقبلة".

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي يتذيل ترتيب مجموعة بنقطة وحيدة، في حين يتصدر مازيمبي المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف عن شباب قسنطينة الذي يملك نفس النقاط ويحل وصيفًا، فيما يحتل الإفريقي المركز الثالث برصيد أربع نقاط.