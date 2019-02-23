الإسماعيلي يتعادل مع قسنطينة الجزائري وتتضاءل فرصته في التأهل الأفريقي

مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة كتب- صبري حافظ: تضاءلت بقوة فرص الإسماعيلي في التاهل لدور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي بعد تعادله مع شباب قسنطينة الجزائري بهدف لكل منهما الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة. تقدم الإسماعيلي بهدف لشيلونجو في الدقيقة 68 وتعادل لقسنطينة محمود متولي مدافع الاسماعيلي في مرماه في الدقيقة 90. الاسماعيلي في مرماه في الدقيقة 90. توقف رصيد الدراويش عند نقطة واحدة من 3 مباريات متذيلا مجموعته بينما يتصدر المجموعة مازيمبي الكونغولي وشباب قسنطينه ولكل منهما 7 نقاط والأفريقي ثالثا برصيد 4 نقاط. جاء اللقاء دون المستوى ودون فاعلية حقيقية على مرمى المنافس نظرا لابتعاد أكثر من لاعب عن مستواه مثل كريم بامبو ووجيه عبد الحكيم وسيلونجو ومحمود دونجا. واعتمد قسنطينة على المرتدات وتصدى الحارس محمد فوزي ببراعة لعرضية كادت تخدعه الى داخل المرمى وحول الكرة الى الركنية.

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