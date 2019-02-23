هداية ملاك تتوج بذهبية بطولة مصر الدولية

هداية ملاك - ارشيفية كتب - عبدالرحمن أبوهاشم تمكنت لاعبة منتخب مصر للتايكوندو هداية ملاك من تحقيق إنجاز جديد بفوزها بالميدالية الذهبية، في بطولة مصر الدولية المقامة في الفترة من ٢١ إلى ٢٤ فبراير بالغردقة. في الفترة من ٢١ إلى ٢٤ فبراير بالغردقة. واستطاعت هداية الفوز على بطلة ألمانيا فينيسا كورندل بنتيجة ١١-٦، في وزن 67 كجم. يذكر أن هداية ملاك استطاعت التأهل للمباراة النهائية بعد فوزها على لاعبة المنتخب الأردني جوليانا الصادق بنتيجة 6 ــ3

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