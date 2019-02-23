الزمالك يقيم معسكرا في الإسكندرية بعد مباراة بترو أتلتيكو

كتب - مصطفى جويلي

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، استمرار الفريق في الإسكندرية بعد مواجهة بترو أتلتيكو الانجولي.

ويواجه الزمالك نظيره الانجولي بترو اتلتيكو غداً الأحد، ضمن منافسات

الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يستمر الفريق في الإسكندرية عقب اللقاء الأفريقي، من أجل خوض

معسكر للاستعداد لمواجهة فريق مصر المقاصة المقررة الأربعاء المقبل في كأس مصر.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الأخير في ترتيب مجموعته بالبطولة الكونفيدرالية، بعد هزيمته في المباراة الأولى أمام جورماهيا الكيني، وتعادله أمام نصر حسين داي الجزائري.