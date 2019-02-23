شاهد.. ميدو لـ مؤمن زكريا: أنت أهم من أي نادي

أحمد حسام ميدو

كتب - عادل أبو الفضل:

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق الوحدة السعودي، أن سامة مؤمن زكريا لاعب الأهلي المعار إلى نادي أحد أهم

من أي شيء.

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ألف سلامة لمؤمن زكريا..أنت أهم

من أي نادي..صحتك أهم من أي مكان..نحبك وإن شاء الله تعود لأفضل مكانة لك".

يذكر أن نادي أحد السعودي أعلن عن معاناة مؤمن زكريا، من إصابة ستمنعه من ممارسة كرة القدم لفترة طويلة.