شاهد.. ميدو لـ مؤمن زكريا: أنت أهم من أي نادي

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أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق الوحدة السعودي، أن سامة مؤمن زكريا لاعب الأهلي المعار إلى نادي أحد أهممن أي شيء.
وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ألف سلامة لمؤمن زكريا..أنت أهم
يذكر أن نادي أحد السعودي أعلن عن معاناة مؤمن زكريا، من إصابة ستمنعه من ممارسة كرة القدم لفترة طويلة.
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