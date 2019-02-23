رئيسة اللجنة العليا للبارا تايكوندو تشيد بجهود الاتحاد المصري والإفريقي في تنظيم البطولة

أشادت الدكتورة سحر عبدالحق رئيسة اللجنة العليا للبارا تايكوندو بالاتحاد المصري للتايكوندو ورئيس منطقة القاهرة بالمجهودات الرائعة من قبل المسئولين عن تنظيم البطولة الافريقيه للبارا تايكوندو بالغردقة بحضور وإشراف مجلس ادارة الاتحاد المصري ودعم كل من اللواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو والمهندس عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو.
وأشادت أيضا ببطلات البارا تايكوندو المشاركين في البطولة وما بذلوه من إصراروعزيمة خاصة البطلة سلمي حجازي لاعبه المنتخب القومي المصري والتي فازت بالمركز الثاني والميدالية الفضية الأفريقية لمصر في البطولة.
كما أشادت بمجهودات ودعم الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة الأولمبية البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة ماديا ومعنويا.
وأوضحت الدكتورة سحر عبدالحق انه لأول مرة مصر تشترك في البارا تايكوندو وأول مرة يتم تكوين منتخب للبارا تايكوندو
الجدير بالذكر أن البطولة أقيمت تحت رعاية ودعم كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بمدينة الغردقة والذين بذلوا مجهودات مضنية ومتابعات يومية من أجل نجاح البطولة وظهور مصر بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانتها أفريقيا ودوليا.
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