ليونيل ميسي يواصل تحطيم الأرقام بعد "هاتريك" إشبيلية

كتب : أحمد البادي

استطاع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، أن ينقذ فريقه اليوم من هزيمة أمام منافسه إشبيلية بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" وصناعة الهدف الرابع.

وكان إشبيلية متفوقًا بهدفين على برشلونة قبل أن ينتفض ليونيل ميسي ويسجل ثلاثة أهداف متتالية رائعة للغاية

في الدقائق 26،67،85 قبل أن يمرر الكرة إلى لويس سواريز الذي سجل الهدف الرابع، ليفوز الفريق بريمونتادا مثيرة.

"هاتريك" ليونيل ميسي اليوم أمام إشبيلية لم يكن الأول مع برشلونة بل أصبح

رقم 44 له خلال مسيرته مع برشلونة، بالإضافة لست أخريات مع منتخب بلاده الأرجنتين.

النجم البالغ من العمر 32 عامًا يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني والدوريات الخمس الكبري برصيد 25 هدفًا.

الجدير بالذكر أن برشلونة يتصدر بطولة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه أتليتكو مدريد الذي يملك 47 نقطة.