اونلاين | Real Madrid بث مباشر.. مباراة (ريال مدريد وليفانتي) 24-2-2019 في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Real Madrid بث مباشر.. مباراة (ريال مدريد وليفانتي) 24-2-2019 في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم البث المباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومضيفه ليفانتي لحساب المرحلة 25 من الدوري الاسباني في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي

مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر

مباراة ريال مدريد وليفانتي في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني،سيسعى خلالها الفريق الملكي الى تعويض النقاط الثلاث التي خسرها على أرضه امام جيرونا في المرحلة الماضية وتحقيق فوز يضمن له على الأقل الإبقاء على فارق النقاط التسع التي تفصله عن غريمه الكاتالوني إن لم يكن تقليصها في حال تعثر الأخير أمام إشبيلية.

مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر على beIN HD3 يوم الاحد في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.