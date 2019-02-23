اونلاين | Liverpool بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم 24 فبراير في الدوري الإنجليزي (Mo SalaH)

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موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر يونايتد

البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر على الانترنت

موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

ينزل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على غريمه مانشستر يونايتد في أبرز مواجهات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويطمح ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح إلى تحقيق الفوز لاستعادة الصدارة من مانشستر سيتي والاستمرار في تقدمه نحو تحقيق حلم الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى بصيغته الجديدة.

بوغبا من سجن مورينيو إلى أفق سولسكاير

مانشستر يونايتد يجدد عقد يونغ لعام إضافي

مانشستر يونايتد يصبح رابعاً ويزيد الضغط على تشيلسي

مانشستر سيتي يتصدّر مؤقتاً بسداسية في مرمى تشيلسي

من جهته يحاول مانشستر يونايتد تأكيد مستواه الذي ظهر به خلال مواجهة تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي حيث فاز رفاق بوغبا على البلوز بثنائية نظيفة وحجزوا مكاناً في ربع النهائي، كما يبحث فريق المدرب سولسكاير على الحفاظ على مركزهم الرابع والاقتراب أكثر من ضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مانشستر يونايتد

أليسون - فان دايك - ماتيب - روبيرتسون - ألكسندر أرنولد - فابينيو - هندرسون - فينالدوم - مانيه - فيرمينيو - محمد صلاح.

يتصدّر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفاً بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هداف مانشستر سيتي.