اونلاين | مشاهدة مباراة (ليفربول ومانشستر يونايتد) بث مباشر 24-2-2019 في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة (ليفربول ومانشستر يونايتد) بث مباشر 24-2-2019 في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة 4.05 عصر يوم الأحد الموافق 24 فبراير الجاري، مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين قطبي الكرة الإنجليزية مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في قمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بالموسم الحالي 2018-2019.

يدخل ليفربول المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة جمعها من 20 إنتصارًا، و5 تعادلات، وهزيمة وحيدة، وسجل 74 هدفًا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا، ويبتعد عن صدارة "البريميرليج" بفارق الأهداف فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الأول.

أما مانشستر يونايتد والذي يحقق نتائج مذهلة تحت قيادة مدربه النرويجي "سولسكاير" يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة من 26 مباراة، حيث حقق 15 انتصارًا، و6 تعادلات، و5 هزائم، وسجل 52 هدفًا، واستقبلت شباكه 35 هدفًا.

تاريخيًا، تقابل فريق مانشستر يونايتد مع غريمه ليفربول في 171 مباراة سابقة بالدوري الإنجليزي (البريميرليج)، فاز اليونايتد في 68 مباراة، مقابل 56 إنتصارًا للريدز، وكان التعادل حاضرًا في 47 مباراة.

سجل لاعبو مانشستر يونايتد 237 هدفًا خلال مواجهاته ضد ليفربول بالبريمرليج، بينما استقبلت شباكه 221 هدفًا.

من المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: أليسون - فان دايك - ماتيب - روبيرتسون - ألكسندر أرنولد - فابينيو - هندرسون - فينالدوم - مانيه - فيرمينيو - محمد صلاح.

أما فريق مانشستر يونايتد من المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من: دي خيا – يونج - لوك شو – بايلي – ليندلوف 0 ماتيتش – هيريرا – بوجبا – ماتا – لوكاكو – راشفورد.

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر قناة Bein Sports HD 2 في تمام الساعة 4.05 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5.05 بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد الموافق 24 – 2- 2019.