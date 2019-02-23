اونلاين | مشاهدة مباراة النصر والفيحاء| يلا شوت النصر والفيحاء الشوط الأول

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ويستعيد النصر لاعبه الهداف أحمد موسى النتيجيري الذي تعافى من إصابته أخيراً وإلتحق بالتدريب مرة أخرى بعد عودته من نيجيريا لتلقي العزاء في وفاة والدته، ولهذا فإن القوة الضاربة للنصر قد تم استعادتها كاملة عدا اللاعبين الموقوفين بسبب الإنذارات، بث مباشر مباراة النصر والفيحاء كورة ستار كورة أون لاين يلا شوت دوري بلس.

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ويدخل النصر اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز الأخير له في الدوري حيث انتصر في ثلاثة مباريات متتالية، أما الفيحاء فيدخل اللقاء ويصارع الهبوط خاصة وأنه قد انهزم في آخر مباراتين، ولذا فمن المتوقع أن يفوز النصر في لقاء اليوم بعد امتلاكه كافة لاعبيه، بث مباشر النصر والفيحاء يلا شوت دوري بلس