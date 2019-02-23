اونلاين | kora star الآن بث مباشر مباراة النصر والفيحاء| مباراة النصر والفيحاء بث مباشر dawri plus

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بث مباشر مباراة النصر والفيحاء livehd7 كورة ستار كورة أون لاين yalla shoot كورة لايف الاسطورة تابع لايف أي خدمة دوري بلس بدون تقطيع، يلتقي اليوم فريق النصر مع فريق الفيحاء في الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لعام 2019، ويستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد اللقاء، كما يُحاول النصر الفوز على الفيحاء خاصة وانه قد تعادل معه في مباراة الدور الأول وأوقف مسيرته نحو المنافسة.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر

بث مباشر النصر والفيحاء دوري بلس كورة ستار كورة أون لاين، تنطلق صافرة حكم المباراة معلنة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة ونصف إلا خمسة دقائق بتوقيت السعودية والسابعة ونصف إلا خمسة دقائق بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة على قناتي KSA Sports 1 HD و Dawri Plus 1 HD بتعليق حماد العنزي وعبد الله الحربي.