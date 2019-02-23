اونلاين | مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر 23-2-2019 (الدوري السعودي)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر 23-2-2019 (الدوري السعودي) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ونقدم لكم بث حي مشاهدة مباراة النصر والفيحاء مباشر اليوم والتي من المنتظر أن تقام في تمام السابعة وخمسة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الثامنة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام التاسعة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت أبوظبي كما ستقام في تمام الخامسة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت غرنيتش GMT حيث يريد الأصفر تخطي تلك المواجهة من اجل استمرار السير نحو ملاحقة الهلال الذي تصدر بفارق كبير عن النصر ويريد مستضيف مباراة اليوم أن يتغاضي عن نتيجة الدور الأول والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب الفيحاء .

بينما قد فاز النصر في أخر مباراتين خضها في الدوري على التوالي مما يسهل من فرص الفريق في حصد نقاط تلك المواجهة بسبب الروح المعنوية التي ستكون لدي لاعبو الفريق فرحاً بالعودة للانتصارات حيث يمكنكم الحصول على بث مباشر مباراة النصر والفيحاء اليوم يوتيوب والتي ستنقل عبر القنوات السعودية التي حصلت على نقل مواجهات الدوري للموسم الجاري لمحبي الدوري وعشاقة حيث ستنقل عبر قنوات KSA Sport HD الرياضية السعودية كما يمكنكم متابعة مباراة النصر والفيحاء الليلة على موقع أتش دي كورة بث مباشر .

يذكر أن فريق النصر قد وقع في المركز الثاني برصيد 43 نقطة جمعها من 13 فوز و4 تعادلات و3 هزائم ينما قد أتي فريق الفيحاء في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة فاز خلالها في أربعة مباريات حتى الآن ونتيح لكم لايف مشاهدة مباراة النصر والفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم فقد انتهت مواجهة الدور الأول بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب الفيحاء