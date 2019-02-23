رياضة | بعد هاتريك إشبيلية.. ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو التاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هاتريك إشبيلية.. ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو التاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي برشلونة في تحقيق الفوز على نظيره فريق إشبيلية، بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وسجل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي هاتريك في شباك إشبيلية، ويعد هذا هو الهاتريك رقم 50 له مع نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

وتمكن ميسي من إحراز 44 هاتريك مع برشلونة، معادلا لكريستيانو مع ريال مدريد كاكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك مع فريق من الاندية الاسبانية.

وجاءت قائمة الأكثر كالتالي :-

[44] ميسي مع برشلونة.

[44] كريستيانو مع ريال مدريد.

[31] زارا مع اتليتكو بلباو.