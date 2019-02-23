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رياضة | بعد هاتريك إشبيلية.. ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو التاريخي

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نجح نادي في تحقيق الفوز على نظيره فريق إشبيلية، بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة .

وسجل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي هاتريك في شباك إشبيلية، ويعد هذا هو الهاتريك رقم 50 له مع نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

وتمكن ميسي من إحراز 44 هاتريك مع برشلونة، معادلا لكريستيانو مع كاكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك مع فريق من الاندية الاسبانية.

وجاءت قائمة الأكثر كالتالي :-

[44] ميسي مع برشلونة.

[44] كريستيانو مع ريال مدريد.

[31] زارا مع اتليتكو بلباو.

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