رياضة | ترتيب مجموعة الإسماعيلي بعد التعادل مع شباب قسنطينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة الإسماعيلي بعد التعادل مع شباب قسنطينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل نادي الاسماعيلي، مع نظيره فريق شباب قسنطينة الجزائري، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولم ينجح الدراويش في تحقيق الفوز خلال دور المجموعات حتى الآن، حيث خسر مباراتين أمام مازيمبي بنتيجة هدفين نظيفين، وأمام الأفريقي التونسي على ملعب الإسماعيليه، وتعادل أمام شباب قسنطينة الجزائري.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استبعاد الإسماعيلي من البطولة بعد الشغب الجماهيري في مباراة الأفريقي، ولكن بعد ذلك قرر عودة الدراويش وخوض المباريات بدون حضور جماهيري خارج ملعبه.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- شباب قسنطينة 7 نقاط.

2- مازيمبي 7 نقاط.

3- الأفريقي 3 نقاط.

4- الإسماعيلي نقطة واحدة.