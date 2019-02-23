رياضة | رد فعل مثير من ميسي عن مواجهة ريال مدريد المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل مثير من ميسي عن مواجهة ريال مدريد المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني عن المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس اسبانيا، والمقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وقال "ميسي" في تصريحات صحفية بعد مباراة برشلونة ضد اشبيلية: " مباراة ريال مدريد لا تشكل فارقًا بالنسبة لنا مقارنة بمواجهة الدوري الاسباني".

وأضاف: " نستهدف تحقيق الانتصارات في كل المباريات وحصد جميع الألقاب الممكنة".

وكانت مباراة الذهاب بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي الكأس والتي جمعتهما على ملعب "كامب نو" انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

يذكر أن برشلونة حقق فوزًا ثمينًا على نظيره اشبيلية بنتيجة 4-2 في لقاء الجولة 25 للدوري الاسباني والذي جمعهما اليوم السبت علي ملعب الأخير، ليعزز صدارته لترتيب الليجا برصيد 57 نقطة.