رياضة | وردة يسجل هدفًا وينقذ أتروميتوس من الخسارة أمام استيراس بالدوري اليوناني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وردة يسجل هدفًا وينقذ أتروميتوس من الخسارة أمام استيراس بالدوري اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنقذ عمرو وردة نجم منتخب مصر، فريقه أتروميتوس اليوناني من الخسارة أمام نظيره استيراس تريبوليس، ومنحه هدف التعادل في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري اليوناني وانتهت بالتعادل 1-1.

شارك عمرو وردة في التشكيل الاساسي لفريق اتروميتوس ولعب المباراة كاملة وسجل هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 82، بينما جاء هدف فريق استيراس عبر اللاعب نيكوس كالتساس بالدقيقة 24 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد اتروميتوس إلي 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري اليوناني، بينما توقف رصيد استيراس عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر.