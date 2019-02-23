رياضة | أول تعليق من ميسي بعد الفوز على إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من ميسي بعد الفوز على إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الاسباني على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على مضيفه إشبيلية بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الاسباني.

وقال "ميسي" في تصريحات صحفية عقب المباراة: " حققنا فوزًا هامًا على إشبيلية اليوم، حدث تراجع في المستوي والاداء خلال المباريات الماضية ولكننا نخوض المباريات دائمًا بنفس الرغبة والإهتمام ونستهدف تحقيق الانتصارات".

وأضاف: " نسعي دائمًا لتحقيق الانتصارات وحصد كل الألقاب الممكنة".

وتابع: " اشبيلية صعب علينا المهمة بعدما تقدم بنتيجة 2-1 بالشوط الأول، ولكننا نجحنا في تغيير النتيجة والفوز بنتيجة 4-2، وهذا لم يكن سهلًا أمام هذا الفريق و في هذا الملعب الذي نعرف دوما صعوبة اللعب عليه"، مؤكدًا أن برشلونة لم يحسم لقب الدوري الاسباني بعد.

وعن مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس اسبانيا قال: " مباراة الريال لا تشكل فارقًا بالنسبة لنا مقارنة بمواجهة الدوري".