رياضة | الإسماعيلي يسقط في فخ التعادل القاتل أمام شباب قسنطينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يسقط في فخ التعادل القاتل أمام شباب قسنطينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي في فخ التعادل القاتل أمام شباب قسنطينة الجزائري 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تقدم الإسماعيلي عن طريق شيلونجو في الدقيقة 69 وخطف شباب قسنطينة التعادل القاتل في الدقيقة 94 من عمر اللقاء عن طريق عماد حمدي لاعب الدراويش بالخطأ في مرماه.

ارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الأولى في المركز الرابع والأخير بينماوصل قسنطينة للنقطة 7 في المركز الأول.