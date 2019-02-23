رياضة | أحمد مرتضي يوجه رسالة مؤثرة لـ"مؤمن زكريا" بعد فسخ تعاقده مع أحد السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد مرتضي يوجه رسالة مؤثرة لـ"مؤمن زكريا" بعد فسخ تعاقده مع أحد السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أحمد مرتضي نجل رئيس الزمالك وعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق رسالة إلي مؤمن زكريا نجم الأهلي بعد فسخ تعاقده مع نادي أحد السعودي بعد إدعاء مسؤولي النادي السعودي معاناته من إصابة مزمنة تمنعه من ممارسة كرة القدم.

وكتب أحمد مرتضي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "مؤمن زكريا لاعب ممكن تزعل منه لكنه انسان محترم بعيدا عن التفاصيل واياً كان المشاكل اللي بيتعرضلها اكيد هتعدي وان شاء الله ربنا يكرمه ويفضل لاعب كبير".

وكان سعود الحربي رئيس نادي أحد قد صرح مساء أمس الخميس بأن مؤمن زكريا يعاني من خلل عضلي يعوقه عن ممارسة كرة القدم، وبناءًا عليه تقرر فسخ التعاقد مع اللاعب وإنهاء إعارته بشكل رسمي.