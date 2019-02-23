رياضة | الخماسي الحديث يفوز ببطولة إفريقيا ويحجز أول المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخماسي الحديث يفوز ببطولة إفريقيا ويحجز أول المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل اللاعبان هايدي عادل وشريف نظير لاعبا مصر للخماسي الحديث إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن طريق التصفيات الأفريقية والتى أقيمت على ملاعب نادى بلاتينيوم بالتجمع الخامس تحت اشراف الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية.

جاء تأهل الثنائي هايدى عادل ، شريف نظير ليكونا أول لاعبان من مصر متأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ويتبقى فرصة أخرى لمصر لزيادة عدد لاعبيها في الاوليمبياد من لعبة الخماسي الحديث عن طريق التأهل من التصنيف العالمي للعبة ، الذي يعلن في شهر يونيو من العام القادم ، حيث ان كل دولة من حقها التأهل للأوليمبياد بـ 4 لاعبين كحد أقصى.

وكانت قد توجت هايدى عادل لاعبة المنتخب القومى المصرى بذهبية السيدات فى التصفيات الافريقية بحصولها على المركز الاول وذلك بعد حصدها 1283 نقطة وحصلت لاعبة جنوب أفريقيا أليدا فان دير ميروى على فضية البطولة والمركز الثانى بمجموع نقاط 1257 ، فيما جاءت لاعبة منتخبنا الوطنى أميرة قنديل فى المركز الثالث بمجموع نقاط 1218 .

وفى مسابقة الرجال توج شريف نظير لاعب المنتخب القومى المصرى بالذهبية وحصوله على مجموع نقاط 1411 ، فيما جاء مهند طارق فى المركز الثانى بمجموع نقاط 1371 ، بينما إحتل المركز الثالث اللاعب شريف ياسر بعد حصولة على مجموع نقاط 1351.

وفى الختام قــام بتـوزيـع الجوائـز المهنـدس شـريـف العـريـان و العميد هانى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للخماسي الحديث و برنارد بتروشينسكى عضو اللجنة الفنية بالإتحاد الدولى للخماسي الحديث والمستشار جورج يوسف مساعد وزير العدل واللواء أيمن عمر و الأستاذ شريف الدمرداش.