رياضة | رسالة أحمد حسن لمؤمن زكريا بعد أزمته مع أحد السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة أحمد حسن لمؤمن زكريا بعد أزمته مع أحد السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أحمد حسن عميد لاعبي العالم والمشرف العام على الكرة بنادي بيراميدز رسالة هامة لنجم الأهلي مؤمن زكريا والمعار لصفوف فريق أحد السعودي، وذلك بعد أزمته مع النادي السعودي بعد تقارير معاناته من إصابة مزمنة.

‏‎وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "مؤمن زكريا اوعي تخلي حاجة تحبطك ، اوعي حد يوقفك عن طموحك وهدفك ، ودايما خليك اقوى من كل الظروف ومن أي حد".

وأضاف: "ثقتي في الله وفيك انك هتكمل بنفس القوة ، وان شاء الله مفيش حاجة تعطلك ولا توقفك".

وأتم: " أنت عارف انت بالنسبالي مش مجرد لعيب كويس ، انت اخويا الصغيراللي بدعمه وهفضل ادعمه".

وكان سعود الحربي رئيس نادي أحد قد صرح مساء أمس الخميس بأن مؤمن زكريا يعاني من خلل عضلي يعوقه عن ممارسة كرة القدم، وبناءًا عليه تقرر فسخ التعاقد مع اللاعب.