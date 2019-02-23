رياضة | اتحاد الكرة يحسم مصير مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يحسم مصير مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولو اتحاد الكرة عن مصير مباراة الأهلي ضد بيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر والمقرر لها 28 فبراير الجاري.

وأكد مسؤولو الجبلاية أن مباراة الاهلي ضد بيراميدز في كأس مصر ستقام في موعدها المحدد سابقًا يوم الخميس الموافق 28 فبراير الجاري، وأنه لا يوجد أي نية لتعديل موعد اللقاء.

وكانت لجنة المسابقات قد قامت بتعديل جدول الدوري، واستبدال مواجهة الدوري بالكأس، لتقام يوم 28 من شهر فبراير الجاري.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أنه تمت مخاطبة 5 اتحادات من أجل استقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة الاهلي وبيراميدز والتي ستقام في ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية وهي: (جورجيا - سويسرا - النمسا - البرتغال - إيطاليا).

وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق أنه يرفض ستبدال مباراته ضد بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز، بمباراة الفريقين في دور الـ16 لكأس مصر، وهدد بعدم خوض المباراة المقرر لها يوم 28 فبراير الجاري.