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رياضة | أهداف مباراة - إشبيلية 2 × 4 برشلونة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - إشبيلية 2 × 4 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير 2018/2019

الرائد

0

x
14:55

3

الفيصلي

النصر

0

x
19:25

0

الفيحاء

الممتاز

بيرنلي

2

x
14:30

1

توتنهام هوتسبير

نيوكاسل يونايتد

0

x
17:00

0

هيديرسفيلد تاون

بورنموث

1

x
17:00

0

وولفرهامبتون

ليستر سيتي

0

x
19:30

0

كريستال بالاس

فروسينوني

-

x
21:30

-

روما

دوري أبطال أفريقيا 2019

الإسماعيلي - مصر

1

x
18:00

0

النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر

خيتافي

2

x
14:00

1

رايو فاليكانو

إشبيلية

2

x
17:15

4

برشلونة

ديبورتيفو ألافيس

0

x
19:30

0

سيلتا فيغو

أتلتيك بيلباو

-

x
21:45

-

إيبار

الدوري الألماني الدرجة الأولى

بايرن ميونيخ

0

x
16:30

0

هيرتا برلين

بوروسيا مونشنغلادباخ

0

x
16:30

1

فولفسبورج

ماينز 05

1

x
16:30

0

شالكه 04

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

باريس سان جيرمان

2

x
18:00

0

نيم أولمبيك

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