رياضة | أهداف مباراة - إشبيلية 2 × 4 برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - إشبيلية 2 × 4 برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019
الرائد
0
x
14:55
3
الفيصلي
النصر
0
x
19:25
0
الفيحاء
الدوري الإنجليزي الممتاز
بيرنلي
2
x
14:30
1
توتنهام هوتسبير
نيوكاسل يونايتد
0
x
17:00
0
هيديرسفيلد تاون
بورنموث
1
x
17:00
0
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
0
x
19:30
0
كريستال بالاس
فروسينوني
-
x
21:30
-
روما
دوري أبطال أفريقيا 2019
الإسماعيلي - مصر
1
x
18:00
0
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
خيتافي
2
x
14:00
1
رايو فاليكانو
إشبيلية
2
x
17:15
4
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس
0
x
19:30
0
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
-
x
21:45
-
إيبار
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بايرن ميونيخ
0
x
16:30
0
هيرتا برلين
بوروسيا مونشنغلادباخ
0
x
16:30
1
فولفسبورج
ماينز 05
1
x
16:30
0
شالكه 04
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
باريس سان جيرمان
2
x
18:00
0
نيم أولمبيك