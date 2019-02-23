رياضة | نيوكاسل يزيد من أوجاع هيديرسفيلد.. والتعادل يحسم مباراة بورنموث وولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يزيد من أوجاع هيديرسفيلد.. والتعادل يحسم مباراة بورنموث وولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزا مهما على هيديرسفيلد تاون بنتيجة هدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما، مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية نيوكاسل كل من سولومون روندون وأيوزي بيريز في الدقيقتين 46 و52.

وارتقى نيوكاسل يونايتد للمركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي رافعا رصيده للنقطة 28 ، في حين تجمد رصيد هيديرسفيلد عن النقطة 11 في المركز الأخير.

وفي مباراة أخرى حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة بورنموث ووولفرهامبتون والتي أقيمت في نفس التوقيت على ملعب بورنموث.