انت الان تتابع تفاصيل خبر "هاتريك" ميسي يقود برشلونة لفوز دراماتيكي بالأندلس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 08:25 مساءً - حافظ نادي برشلونة على قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه الدراماتيكي على مضيفه إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، السبت، في قمة لقاءات الجولة الخامسة والعشرين بالمسابقة المحلية.

بادر إشبيلية بالتسجيل في الدقيقة الـ22 عن طريق خيسوس نافاس، وبعدها بأربع دقائق أدرك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التعديل.

واستعاد إشبيلية التقدم مجدداً في الدقيقة الـ42 عن طريق الأرجنتيني غابرييل ميركادو، لينهي "أصحاب الأرض والجمهور" الشوط الأول متقدمين بهدفين مقابل هدف.

وانتفض برشلونة في الشوط الثاني، بفضل نجمه "البرغوث" ميسي، بتسجيله هدفي التعديل والتقدم، في الدقيقتين الـ67 والـ85.

بهذا بصم ميسي على الهاتريك رقم "32" في الليغا والـ"50" في مسيرته الاحترافية، كما أنه عزز تصدُّره قائمة هدافي البطولة الإسبانية بـ25 هدفاً، يليه زميله الأوروغوياني لويس سواريز، الذي سجّل الهدف الرابع في اللحظات الأخيرة، رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً بالوصافة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 57 نقطة بقمة ترتيب الليغا، في حين تجمّد رصيد إشبيلية عند 37 نقطة بالمركز الخامس.