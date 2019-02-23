شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وإشبيلية.. ميسي وشباك الأندلوسيين قصة حب لا تنتهي والان مع التفاصيل

الخليج 365- قاد الدولي الأرجنتيني لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة فريقه إلى الفوز على إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين كان نصيبه منهم ثلاثة أهداف " هاتريك " في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم السبت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الليجا.

وسجل ميسي ثلاثيته في الدقيقة السادسة والعشرين والسابعة والستين والدقيقة الخامسة والثمانين ليرفع البولجا رصيده من الأهداف إلى الرقم خمسة وعشرين كمتصدر لهدافي الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم كما أنه حافظ على تصدره لقائمة الحذاء الذهبي كأفضل هداف للدوريات الخمسة.

ميسي وشباك إشبيلية قصة حب لا تنتهي

وبثلاثيته في شباك إشبيلية أصبح ميسي يمتلك ثمانية وعشرين هدفاً في شباك الأندلوسيين الأمر الذي جعله يحقق رقماً قياسياً جديداً كأكثر لاعب يسجل أهداف في بطولة الدوري الأسباني أمام منافس واحد وذلك حسبما أكد حساب برشلونة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر في تغريده بعد نهاية المباراة.

وفيما يخص مشاركات ميسي أمام إشبيلية فإن البرغوث الأرجنتيني سبق وأن شارك مع البلوجرانا في عشرين مباراة من آخر إحدى وعشرين لقاء جمع الفريقين ببعضهما البعض تمكن الليو من المشاركة في تسجيل ثلاثة وعشرين هدفاً ونجح في صناعة إحدى عشر هدفاً آخرين.

وإجمالياً أصبح رصيد أهداف ميسي في شباك إشبيلية ستة وثلاثين هدفاً في تاريخ مواجهات الفريقين كأكثر فريق يسجل عليه الأفضل في العالم خمسة مرات في جميع المسابقات لتتواصل قصة حب ليونيل ميسي وإشبيلية.

وأصبح لزاماً على ميسي إستغلال الحالة الجيدة التي ظهر عليها خاصةً أن الفريق تنتظره ثلاثة إستحقاقات هامة خلال ما تبقي من عمر الشهر الجاري وشهر مارس المقبل.

البداية ستكون الأربعاء المقبل حين يواجه برشلونة مضيفه ريال مدريد على ملعب السانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويتجدد اللقاء بين برشلونة والريال في كلاسيكو الليجا لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين ويستضيف بعدها برشلونة فريق نادي ليون الفرنسي لحساب إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

فهل تساعد ثلاثية برشلونة في إشبيلية أن يستعيد البولجا مستواه المعهود ويقود البلوجرانا للفوز بالإستحقاقات المقبلة ؟ الإجابة لاحقاً